Un drame a été signalé à Godomey, où le corps sans vie d’un nouveau-né a été découvert aux abords du nouveau marché, dans la matinée du mercredi 11 février 2026.

Bénin: le corps sans vie d’un nourrison retrouvé à Godomey
Un drame a été signalé à Godomey, où le corps sans vie d’un nouveau-né a été découvert aux abords du nouveau marché, dans la matinée du mercredi 11 février 2026.

Selon les premières informations relayées par le média en ligne Madame Actu, il s’agirait d’un mort-né, abandonné peu après l’accouchement. Les constats effectués sur place par les spécialistes dépêchés orientent, à ce stade, vers cette hypothèse, sans toutefois permettre d’établir avec certitude les circonstances exactes du drame.

Alertées, les autorités policière se sont rendues sur les lieux pour les constatations d’usage et la sécurisation du périmètre. Une enquête a été ouverte afin d’identifier les personnes impliquées et de situer les responsabilités.

Les services de la voirie ont, pour leur part, été mobilisés pour procéder à l’inhumation du corps, conformément aux procédures en vigueur.

