Bénin: le Conseil national de l’éducation lance la 3ᵉ session de son Assemblée consultative à Cotonou

​La troisième session de l’Assemblée consultative du Conseil national de l’éducation (CNE) s’est ouverte ce mercredi 5 août 2026 à Cotonou.

Prevus pour se dérouler sur trois jours, du 5 au 7 août, les travaux réunissent 69 membres de cette instance consultative, accompagnés de représentants du gouvernement, de parlementaires et d’acteurs majeurs du système éducatif béninois.

​Bilan institutionnel et capital humain au cœur des échanges

​Lors de la cérémonie d’ouverture, le secrétaire exécutif du CNE, Clément Chabi, a rappelé que cette rencontre constitue un espace stratégique d’orientation des choix publics. Soulignant le rôle déterminant du capital humain, de la recherche scientifique et des technologies dans la compétitivité du pays, il a mis l’accent sur l’impératif de développer les disciplines scientifiques et le numérique, conformément aux orientations de la vision « Bénin 2060 ».

​Pour sa part, le président du CNE, le professeur Noël Gbaguidi, est revenu sur l’ancrage légal et les réformes de l’institution, précisant que, bien que consultative, cette instance joue un rôle central dans la gouvernance et les politiques éducatives nationales.

​Évaluation des performances et valorisation des filières scientifiques

​Au cours de cette session, les participants plancheront sur plusieurs dossiers centraux :

​ Bilan et gouvernance : examen du rapport d’activités du CNE, des états financiers et évaluation de la mise en œuvre des recommandations issues de la session précédente.

examen du rapport d’activités du CNE, des états financiers et évaluation de la mise en œuvre des recommandations issues de la session précédente. ​ Orientation stratégique : débats autour du thème central : « Promotion des innovations scientifiques et technologiques pour le développement du Bénin : Défis, enjeux et perspectives ».

débats autour du thème central : « Promotion des innovations scientifiques et technologiques pour le développement du Bénin : Défis, enjeux et perspectives ». ​Projections et innovations : présentation des initiatives innovantes conçues dans les écoles et instituts de formation du pays.

​À l’issue des travaux prévus ce vendredi 7 août, l’Assemblée consultative formulera des recommandations destinées à renforcer la qualité de l’enseignement et à adapter la formation des jeunes aux exigences de l’économie de la connaissance.