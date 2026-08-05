Bénin: le gouvernement béninois précise les raisons de la prolongation des Vodun Days 2027 à Ouidah

​Les Vodun Days 2027 se tiendront du 2 au 9 janvier dans la ville historique de Ouidah, marquant le passage de l’événement de trois à sept jours de célébration.

Publié le 5 août 2026 à 15:27 · Mis à jour le 5 août 2026

Face aux interrogations soulevées par cette extension, le ministre porte-parole du gouvernement, Wilfried Houngbédji, a apporté des éclaircissements lors d’une rencontre avec les médias ce mercredi 5 août 2026 à Cotonou.

​Un alignement calendaire propice à l’attractivité touristique

​La décision repose en premier lieu sur une configuration de calendrier particulièrement avantageuse. En application de la loi fixant la Fête nationale des religions traditionnelles au deuxième vendredi de janvier, l’édition 2027 verra le vendredi 8 janvier et le jeudi 7 janvier être chômés et payés.

Le choix de la période est stratégique selon le ministre porte parole. En démarrant au lendemain du Nouvel An, le festival s’insère directement dans le sillage des congés de fin d’année, indique t-il.

Ainsi, ​cette continuité calendaire vise à répondre à une récurrente observée chez les visiteurs et la diaspora béninoise. Il s’agit de permettre la rétention des visiteurs de la diaspora.

Leur offrir une programmation culturelle dès le 2 janvier permet de retenir la communauté expatriée venue pour les fêtes et souvent contrainte de repartir avant la deuxième semaine de janvier.

Il s’agit aussi d’optimiser des flux touristiques. En étalant l’événement, cela permet de rentabiliser les infrastructures locales et de fluidifier l’accueil de la clientèle internationale à Ouidah.

​Clarification sur le régime des jours ouvrables

​Le gouvernement a toutefois tenu à dissiper toute confusion concernant le temps de travail. L’allongement de la durée de la manifestation n’entraîne pas la création de nouveaux jours fériés :

​ Jours ouvrables : Les lundi 4, mardi 5 et mercredi 6 janvier 2027 demeurent des journées de travail ordinaires.

Les lundi 4, mardi 5 et mercredi 6 janvier 2027 demeurent des journées de travail ordinaires. ​Jours chômés et payés : Le régime légal s’applique exclusivement aux journées du jeudi 7 et du vendredi 8 janvier 2027.

​Cette organisation échelonnée doit permettre une montée en puissance progressive des activités culturelles et artistiques à Ouidah avant les cérémonies cultuelles majeures prévues en fin de semaine.