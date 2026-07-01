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Bénin: le CNIN alerte sur une arnaque à la fausse offre d’achat de terrain

​Le Centre national d’investigation numérique (CNIN) met en garde la population contre une nouvelle méthode d’escroquerie sur les réseaux sociaux, notamment Facebook.

Edouard Djogbénou
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Bénin: le CNIN alerte sur une arnaque à la fausse offre d’achat de terrain
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Des cybercriminels usurpent l’identité de Béninois de la diaspora pour soutirer de l’argent à leurs victimes sous prétexte de frais de dédouanement.

​Selon l’alerte du CNIN, l’escroc utilise le scénario d’un ingénieur béninois installé à Lyon depuis vingt ans qui prétend vouloir investir entre 5 et 8 millions de francs CFA dans l’achat d’un terrain à Abomey-Calavi. Après avoir mis en confiance sa cible en démontrant une bonne connaissance du pays, l’arnaqueur affirme avoir envoyé les fonds dans un colis physique bloqué à l’aéroport de Cotonou. Il demande alors à sa victime d’avancer de prétendus frais de douane de 85 000 francs CFA en promettant un remboursement et une commission.

​Le CNIN rappelle qu’aucune somme pour l’achat d’un bien immobilier ne transite par un colis physique à la douane et précise que tout premier paiement entraînera d’autres demandes d’argent plus élevées. L’institution invite les citoyens à la vigilance, à cesser tout échange en cas de sollicitation de ce type et à signaler immédiatement la tentative d’escroquerie à ses services.

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