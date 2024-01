Bénin: le célèbre couple d’artistes DAC et Ankaa officiellement mariés (vidéo)

- Publicité-

La chanteuse Ankaa et son compgnon de longue date, le rappeur DAC se sont mariés le samedi 6 janvier 2024 au Bénin.

Le célèbre couple d’artistes formé par DAC et Ankaa vient de franchir une étape importante de leur relation en officialisant leur union devant leurs proches et plusieurs autres artistes, à la fois lors d’une cérémonie civile et religieuse.

Bien que leurs fans aient toujours su qu’ils étaient très amoureux, la discrétion avec laquelle ils ont préparé ces deux cérémonies a été une agréable surprise pour tous.

La cérémonie à l’église a été un mélange de sensation, de sensibilité, et de sensualité, amplifiées par la douce voix de la chanteuse ANKAA aux côtés de son cher DAC. Chaque mot prononcé lors de cette émouvante cérémonie a été placé avec une délicatesse touchante. Un moment unique où DAC et Ankaa n’ont pas pu résister à la tentation de s’unir officiellement.

- Publicité-

Les images de ces instants magiques ont été partagées par DAC dans sa story Messenger, offrant ainsi un aperçu de la beauté et de l’émotion qui ont marqué cette journée exceptionnelle pour le couple et leur entourage.