Bénin: l’assemblée générale de la CAF n’aura plus lieu à Cotonou

Prévue au 13 juillet prochain à Cotonou, la 45ème assemblée générale ordinaire de la Confédération Africaine de Football (CAF) n’aura plus lieu au Bénin, a-t-on appris auprès du journaliste Ablam Gnamesso.

Le Bénin ne sera finalement pas l’hôte de la 45ème assemblée générale ordinaire de la Confédération Africaine de Football (CAF). Prévue au 13 juillet prochain à Cotonou, l’organisation de ce grand rendez-vous des acteurs du foot sur le continent a été retirée aux autorités béninoises, selon les informations du journaliste Ablam Gnamesso. Plusieurs autres destinations seraient déjà à l’étude pour accueillir cette AGO.

Le Bénin n’organisera plus la 45e Assemblée Générale Ordinaire (AGO) de la CAF selon @AblamGnamesso. Elle devrait se tenir le 13 juillet 2023 à Cotonou, précédée à la veille par le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, Zone Afrique. pic.twitter.com/LtaVHnctqF — Urbain 🇧🇯 (@urbzan) June 20, 2023

Si les raisons de ce retrait restent pour le moment un mystère, c’est en tout cas une très mauvaise publicité pour le Bénin qui s’apprêtait à accueillir un tel évènement, le premier sur son sol. Lors de l’annonce du choix de la capitale économique béninoise pour abriter cette Assemblée générale, la CAF avait exprimé toute sa joie de travailler avec ce pays d’Afrique de l’ouest, voisin du grand Nigéria.

» La CAF se réjouit de travailler en étroite collaboration avec la Fédération béninoise de football, le gouvernement béninois et les diverses parties prenantes pour accueillir ses Associations Membres à Cotonou. Le Bénin avait accueilli la finale de la Coupe de la Confédération CAF TotalEnergies 2021 entre la JS Kabylie (Algérie) et le Raja Club Athletic (Maroc)» avait écrit l’association regroupant et représentant les fédérations nationales de football d’Afrique.

