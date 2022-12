Bénin: l’artiste Jah Baba victime d’un grave accident de voiture (photos)

Jah Baba, artiste chanteur béninois et ingénieur de son a annoncé avoir été victime d’un grave accident de voiture le vendredi 23 décembre 2022.

La voiture du chanteur Jah Baba a percuté un arbre vendredi dernier alors qu’il était en pleine circulation. Sans pour autant donner des détails sur le drame, l’artiste s’est exprimé sur ce choc ce dimanche 25 décembre 2022 jour de la célébration de la nativité.

« Depuis Le vendredi je vis une période que je ne saurais expliquer, un film hollywoodien? un cauchemar? ou … », a indiqué Jah Baba. Mais plus de peur que de mal, l’artiste s’en est sorti idem. » Retenez que je suis vivant et tout le reste », a-t-il rassuré avant de remercier tous ses proches pour le soutien qu’il reçoit depuis vendredi.

Reste à savoir si Jah Baba pourra poursuivre sa tournée nationale dont la prochaine destination est Savè le jeudi 29 décembre 2022. Intitulé Jah baba challenge Bénin tour, ce projet est le résultat des années de recherches qu’il présente aux Béninois comme la porte d’ouverture de la musique identitaire béninoise sur le marché mondial et la manifestation de la fierté d’être africain et béninois surtout.

Jah baba est un jeune artiste musicien et ingénieur de son dont le travail est considéré comme une révolution de la musique béninoise. Il combine dans une fusion intelligente et magique la musique traditionnelle (Massè gohoun, bolodjo, guelèdè, Oro, zinli etc.) du Bénin avec le jazz tout en gardant son originalité.