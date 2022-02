Bénin: l’animatrice de « Top O Féminin » convoquée suite aux propos de « Le goût de ça »

Une chaîne de télévision privée de la place au cœur d’une grosse polémique depuis quelques jours, après avoir reçu sur l’une de ses émission « Le goût de ça », une bizzi girl assumée. Les propos de cette dernière ont été fortement condamnés par des internautes qui ont abondamment relayé un extrait de l’émission. Dans la foulée, la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (Haac) a convoqué l’animatrice et ses responsables.

« L’animatrice d’une émission de télévision féminine et les directeurs de la chaîne en instruction devant la commission carte de presse, de l’éthique et de la déontologie de la Haac », a rapporté Frisson radio ce mardi. Il s’agit en effet de l’animatrice de l’émission « Top O Féminin » dont le dernier numéro portant sur le thème : « bizzi girls : s3xualité décomplexée ou vénale ? », a secoué la toile. En effet, invitée sur l’émission, une bizzi girl connue sous le pseudo « Le goût de ça » a choqué les sensibilités et dérangé la pudeur de certains internautes qui ont réclamé des sanctions.

Sur cette émission diffusée en direct, les nombreux téléspectateurs et internautes ont pu entendre la jeune bizzi girl (prostitution digitalisée) sortir des propos comme : « Je vais dans des foyers où je mange le mari et la femme ». Elle se présente comme la reine de la prostitution et avoue sans gêne qu’elle s’occupe désormais d’y insérer d’autres filles. Les déclarations de la jeune dame de 19 ans sont qualifiées de vulgaires et de dépravés par les internautes. Aux dernières nouvelles, la Haac a écouté l’animatrice et les responsables de la chaîne de télévision, mais n’a pas encore pris de décision.