Bénin: l’ancien bâtonnier Me Alfred Pognon n’est plus

L’ancien bâtonnier de l’ordre des avocats, Me Alfred Pognon est décédé le jeudi 10 Novembre 2022 dans sa 68è année selon les informations de « Les 4 Vérités » recueillies de source proche de la famille.

Défenseur des droits humains et acteur politique, Me Alfred Pognon a été élu député sous la première mandature de l’assemblée nationale du Bénin sous la bannière du parti Notre Cause Commune (NCC) du professeur Albert Tévoèdjrè.

Avocat au barreau du Bénin depuis 1973, Me Alfred Pognon est élu bâtonnier par ses pairs en 1991. A la tête du barreau béninois, il cumule trois mandats successifs.

Membre fondateur et secrétaire général du parti Notre Cause Commune, Alfred Pognon va participer à l’animation de la première mandature sous la bannière de cette formation politique qui a fait baver le régime d’alors, le régime du président Nicéphore Soglo.

En compagnie d’autres députés de sa trempe comme Gratien Pognon, Albert Tévoédjrè, Joseph Gnonlonfoun, pour ne citer que ceux-là, Me Alfred Pognon et ses collègues ont animé la vie parlementaire de façon à faire dire aux observateurs politiques que depuis cette époque, la courbe du débat parlementaire n’a fait que décroître.

Sur le plan professionnel, celui qui vient de tirer sa révérence est un grand artisan des droits humains qui s’est battu pour la justice et le droit aussi bien à l’intérieur de son pays que sur le plan international.