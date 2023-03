Bénin: l’actrice Delphine Aboh très amaigrie, sa perte de poids inquiète ses fans (photos)

Lors d’une apparition publique lundi dernier aux côté du Roi 12 12, Delphine Aboh, célèbre actrice Béninoise s’est affichée très amaigrie.

En temps normal, il n’y a rien de mal à perdre ses kilos en trop n’est-ce pas ? Mais le cas de Delphine Aboh semble ne pas être que de l’amincissement volontaire. Présente à la rencontre des artistes béninois avec l’homme d’affaire Malien, Roi 12 12, l’actrice s’est fait remarquer à cause de sa perte de poids phénoménale.

Si quelques-uns de ses fans sont ravis de voir l’actrice après plusieurs années d’absence sur scène, d’autres s’inquiètent pour elle et évoquent comme probables raisons de son amaigrissement un soucis de santé ou à la limite, la maternité.

« Chacun mène de durs combats dans l’anonymat. Ne jugez pas car nous n’avons aucune idée de son état de santé actuel. Quelque soit la raison, tu es une fierté et reviens nous vite; mon Idole, ma Delphine, suis certaine que c’est la maternité….. reviens en forme ma belle; C’est quoi, elle est tombée malade? ; elle a non seulement perdu du poids mais elle a vieilli d’un seul coup également; Anh Dada Amanda (son nom de scène Ndlr) à quoi ? Si c’est la maladie, sois guérie au nom d’Allah », peut-on lire entre autres en commentaire de sa photo publiée par Maya Pictures.

Delphine Aboh n’a pas encore répondu à ses followers sur sa perte de poids mais elle sait désormais qu’elle peut toujours compter sur ses fans qui continuent de l’encourager.

Delphine Aboh, une icône du cinéma béninois

Figure emblématique du cinéma et du théâtre béninois, Delphine Aboh est auteure de plus de 300 spectacles de Théâtre, plus 52 films long métrage et plus de 70 spots publicitaires. Elle a été initiée au théâtre à 13 ans par sa mère, feue Marcelline Aboh, icône internationale du théâtre et du cinéma Béninois.

L’actrice béninoise Delphine Aboh @ Appel Bénin

En 2000, elle a connu le succès aux côtés de sa mère grâce à son rôle dans le film «Femme noire, dans la nuit noire» de sa mère Marcelline Aboh alias «Détin Bonsoir». Six ans plus tard en 2006, Delphine Aboh rencontre l’écrivain Abdel Akim Lalèyè qui a produit le film « Tcha Alinfin » de sa mère dans lequel elle a joué un rôle très important qui l’a fait connaître du public national et international.

Elle sera par la suite sollicitée par des producteurs et des réalisateurs professionnels comme Prince Ogoudjobi, Sylvestre Amoussou, Sanvi Kpanou pour ne citer que ceux là. A ce jour, Delphine Aboh a joué dans plus de 52 films à l’international avec de grands noms du cinéma africain dont Gohou Michel, Nastou Traoré, Clémentine Papouet, Abou, Michel Bohiri de la Côte d’ivoire ; Balogoun Said, Bouky Write du Nigéria et Eric Eboigny de la France.