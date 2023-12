Bénin: la star de la Rumba, Koffi Olomidé se produira sur scène pour les Vodun Days en 2024

- Publicité-

La première édition des Vodun Days, prévue pour les 9 et 10 janvier 2024, promet d’être grandiose, avec la participation de plusieurs artistes de renommée internationale. Organisée à Ouidah, cette célébration verra notamment la présence de la légende de la musique congolaise, Koffi Olomidé.

La star de la musique Koffi Olomidé se produira au Bénin pour les Vodun Days en 2024. Selon le ministère béninois du tourisme, de la Culture et des Arts, « Sur la scène de Vodun Days, le baobab de la Rumba, le quadra Koraman va émerveiller le public. Koffi Olomide sera présent sur la scène des Vodun Days le 9 Janvier. »

En plus de la star congolaise, la fête accueillera le patriarche de la musique béninoise, Sagbohan Danialou, ainsi que plusieurs autres artistes. Les festivités auront lieu au sein de la Cité historique et sur la plage, à proximité de la Porte du non-retour, et marqueront la transformation de la célébration de la fête du Vodun en un festival d’envergure internationale.