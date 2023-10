Bénin: la SG de l’OIF reçue en audience par Patrice Talon

Le président Patrice Talon a reçu en audience ce vendredi 13 octobre 2023, la Secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), Louise Mushikiwabo.

Au Bénin, dans le cadre de la 43ème Assemblée générale de l’Association internationale des Maires Francophones (AIMF), Louise Mushikiwabo a rendu visite au président de la République, Patrice Talon. Les deux personnalités n’ont pas fait de déclaration à la fin de l’audience.

Les échanges ont certainement tourné autour de la vie de l’Organisation de la Francophonie, des engagements du Bénin dans cet espace. L’Assemblée générale de l’AIMF a été aussi sans doute au cœur des échanges.

Pour rappel, le congrès annuel de l’AIMF a regroupé plus de 300 maires et représentants des capitales et métropoles de 54 pays. Ils ont été invités par le Maire Luc S. Atrokpo. L’événement s’est déroulé à Cotonou du 11 au 14 octobre 2023.