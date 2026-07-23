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Bénin: la SBEE annonce des coupures d’électricité dans plusieurs départements ce jeudi 23 juillet

​Des perturbations majeures dans la fourniture d’énergie électrique touchent 11 des 12 départements du Bénin ce jeudi 23 juillet 2026.

Edouard Djogbénou
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Société
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Bénin: la SBEE annonce des coupures d’électricité dans plusieurs départements ce jeudi 23 juillet
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Dans un communiqué publié le mardi 21 juillet, la Société béninoise d’énergie électrique (SBEE) invite ses abonnés à prendre les dispositions nécessaires en raison de travaux de maintenance programmés sur le réseau national.

​Seul le département de l’Ouémé est totalement épargné par ces coupures. Les perturbations se remarqueront entre 10h et 15 h dans certains départements et entre 11 h et 15 h dans d’autres.

​Synthèse des zones et localités impactées

​Zone Méridionale (Sud)

  • Littoral : Cotonou (Adjaha, Fidjrossè, Djebou, Agla, Sinoutin et environs).
  • Atlantique :
    • Abomey-Calavi : Womê, Tankpê, Alègléta, Yémandjro, Womê-Sodo, Maria-Gléta et environs.
    • Ouidah : Sokoudénou, Tandahota, Zounvèssèhou et environs.
  • Mono : Zoungbonou, Houéyogbé, Doutou, Adromê et environs.
  • Couffo : Egbohové, Tchanvêdi, Mêtohoué, Agnavo, Dévé, Doumahou et environs.
  • Plateau : Takon, Ifangni, Awai, Sakété, Yoko, Odanrégoun et environs.

​ Zone Centrale

  • Collines : Loulê, Kpingni, Ayédorô, Kpékouté, Tangbé, Vêdji, Bétou, Kéré, Gomé, Soclogbo, Léma, Sokpohounta et environs.

​ Zone Septentrionale (Nord)

  • Borgou : Nikki, Bouka, Béssassi, Ansêkê, Quèssè et environs.
  • Donga : Commune de Djougou (Bariénou et environs).
  • Atacora : Natitingou, Boukoumbé, Kouafa et environs.
  • Alibori : Kandifo, Bensekou, Liboussou, Piami, Ségbana, Libantè, Lougou, Sokotindji, Kambara et environs.

​La SBEE présente ses excuses à la clientèle pour les désagréments occasionnés par ces interventions techniques visant à améliorer la qualité du réseau.

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