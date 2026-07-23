Bénin: la SBEE annonce des coupures d’électricité dans plusieurs départements ce jeudi 23 juillet

​Des perturbations majeures dans la fourniture d’énergie électrique touchent 11 des 12 départements du Bénin ce jeudi 23 juillet 2026.

Publié le 23 juil. 2026 à 11:39 · Mis à jour le 23 juil. 2026

Dans un communiqué publié le mardi 21 juillet, la Société béninoise d’énergie électrique (SBEE) invite ses abonnés à prendre les dispositions nécessaires en raison de travaux de maintenance programmés sur le réseau national.

​Seul le département de l’Ouémé est totalement épargné par ces coupures. Les perturbations se remarqueront entre 10h et 15 h dans certains départements et entre 11 h et 15 h dans d’autres.

​Synthèse des zones et localités impactées

​Zone Méridionale (Sud)

​ Littoral : Cotonou (Adjaha, Fidjrossè, Djebou, Agla, Sinoutin et environs).

: Cotonou (Adjaha, Fidjrossè, Djebou, Agla, Sinoutin et environs). ​ Atlantique : ​Abomey-Calavi : Womê, Tankpê, Alègléta, Yémandjro, Womê-Sodo, Maria-Gléta et environs. ​Ouidah : Sokoudénou, Tandahota, Zounvèssèhou et environs.

: ​ Mono : Zoungbonou, Houéyogbé, Doutou, Adromê et environs.

: Zoungbonou, Houéyogbé, Doutou, Adromê et environs. ​ Couffo : Egbohové, Tchanvêdi, Mêtohoué, Agnavo, Dévé, Doumahou et environs.

: Egbohové, Tchanvêdi, Mêtohoué, Agnavo, Dévé, Doumahou et environs. ​Plateau : Takon, Ifangni, Awai, Sakété, Yoko, Odanrégoun et environs.

​ Zone Centrale

​Collines : Loulê, Kpingni, Ayédorô, Kpékouté, Tangbé, Vêdji, Bétou, Kéré, Gomé, Soclogbo, Léma, Sokpohounta et environs.

​ Zone Septentrionale (Nord)

​ Borgou : Nikki, Bouka, Béssassi, Ansêkê, Quèssè et environs.

: Nikki, Bouka, Béssassi, Ansêkê, Quèssè et environs. ​ Donga : Commune de Djougou (Bariénou et environs).

: Commune de Djougou (Bariénou et environs). ​ Atacora : Natitingou, Boukoumbé, Kouafa et environs.

: Natitingou, Boukoumbé, Kouafa et environs. ​Alibori : Kandifo, Bensekou, Liboussou, Piami, Ségbana, Libantè, Lougou, Sokotindji, Kambara et environs.

​La SBEE présente ses excuses à la clientèle pour les désagréments occasionnés par ces interventions techniques visant à améliorer la qualité du réseau.