Bénin: la SBEE annonce des coupures d’électricité dans plusieurs départements ce jeudi 23 juillet
Des perturbations majeures dans la fourniture d’énergie électrique touchent 11 des 12 départements du Bénin ce jeudi 23 juillet 2026.
Edouard DjogbénouVoir tous ses articles
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Société
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Dans un communiqué publié le mardi 21 juillet, la Société béninoise d’énergie électrique (SBEE) invite ses abonnés à prendre les dispositions nécessaires en raison de travaux de maintenance programmés sur le réseau national.
Seul le département de l’Ouémé est totalement épargné par ces coupures. Les perturbations se remarqueront entre 10h et 15 h dans certains départements et entre 11 h et 15 h dans d’autres.
Synthèse des zones et localités impactées
Zone Méridionale (Sud)
- Littoral : Cotonou (Adjaha, Fidjrossè, Djebou, Agla, Sinoutin et environs).
- Atlantique :
- Abomey-Calavi : Womê, Tankpê, Alègléta, Yémandjro, Womê-Sodo, Maria-Gléta et environs.
- Ouidah : Sokoudénou, Tandahota, Zounvèssèhou et environs.
- Mono : Zoungbonou, Houéyogbé, Doutou, Adromê et environs.
- Couffo : Egbohové, Tchanvêdi, Mêtohoué, Agnavo, Dévé, Doumahou et environs.
- Plateau : Takon, Ifangni, Awai, Sakété, Yoko, Odanrégoun et environs.
Zone Centrale
- Collines : Loulê, Kpingni, Ayédorô, Kpékouté, Tangbé, Vêdji, Bétou, Kéré, Gomé, Soclogbo, Léma, Sokpohounta et environs.
Zone Septentrionale (Nord)
- Borgou : Nikki, Bouka, Béssassi, Ansêkê, Quèssè et environs.
- Donga : Commune de Djougou (Bariénou et environs).
- Atacora : Natitingou, Boukoumbé, Kouafa et environs.
- Alibori : Kandifo, Bensekou, Liboussou, Piami, Ségbana, Libantè, Lougou, Sokotindji, Kambara et environs.
La SBEE présente ses excuses à la clientèle pour les désagréments occasionnés par ces interventions techniques visant à améliorer la qualité du réseau.
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