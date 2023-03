Bénin: la répression contre les motos sans plaque démarre le 25 mars

C’est désormais officiel. L’opération de contrôle des plaques d’immatriculation des engins à deux roues, des tricycles et des quadricyles aura bel et bien lieu. Selon un communiqué du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, en date du 14 mars, cette opération doit démarrer très bientôt.

A compter du samedi 25 mars 2023, la Police républicaine procédera au contrôle des plaques d’immatriculation des engins en circulation. Selon Alassane Seidou, cette opération visite à renforcer la sécurité des biens et des personnes.

Le communiqué précise que les motocyclettes sans plaque seront saisies et mises en fourrière, pour violation de l’arrêté interministériel n°023/Mtpt/Mef/Mdn/Misp/Dc/Sgm/Ctj/Dgtt/Derc/Ser/Sa du 13 mars 2014 portant immatriculation des véhicules à deux roues, des tricycles et quadricycles à moteur en République du Bénin.

En prélude à cette opération de répression, l’AnaTT invite les propriétaires de motos à venir retirer les plaques déjà disponibles dans ses locaux.