Bénin: la population de Pobè vent débout pour la libération des espaces publics

À Pobè, la population répond positivement à l’appel du Maire Dinan Simon et s’engage activement dans l’opération de libération des espaces publics, montrant un fort sens civique et une compréhension des enjeux.

Dans la ville de Pobè, au sud du Bénin, une opération de libération des espaces publics est en cours, et la population locale a montré un engagement remarquable dans cette entreprise. Sous la direction du Maire de la commune, Simon Adébayo Dinan, la ville se prépare à libérer les zones publiques occupées illégalement, conformément à un ultimatum annoncé.

L’opération, qui doit débuter ce jeudi 5 octobre 2023, a été précédée d’une séance de travail organisée par le Maire avec les personnes concernées le 27 septembre dernier. Lors de cette réunion, le Maire a expliqué en termes simples l’importance de cette démarche, soulignant les risques encourus en cas de non-conformité aux directives gouvernementales. Il a également encouragé les occupants à se rapprocher de la mairie pour trouver des solutions alternatives à leurs activités.

- Publicité-

La population de Pobè a répondu favorablement à cet appel et montre un grand sens civique. De nombreux citoyens ont commencé à dégager leurs étalages et à libérer les espaces publics de leur propre chef. Cette initiative reflète la discipline et la tolérance qui semblent être dans le sang des habitants de Pobè.

Le Préfet de la région, Valère Setonougbo, s’est joint à cette démarche en sensibilisant les occupants sur la vision prospective de l’État pour ces espaces une fois libérés. Il a également souligné que ces zones seraient transformées en espaces verts, contribuant ainsi à embellir la commune de Pobè.