Bénin: la Police républicaine ouvre une enquête et appelle à témoins sur une vidéo choquante

La Police républicaine a réagi officiellement à la diffusion sur les réseaux sociaux d’une vidéo choquante mettant en cause de graves atteintes à la dignité humaine.

Dans un communiqué rendu public ce mercredi 23 avril 2026, l’institution dit avoir constaté, avec une vive indignation, la circulation d’images montrant une jeune personne soumise à des actes de violence extrême. Des faits qualifiés de cruels, dégradants et contraires aux principes fondamentaux garantis par la Constitution béninoise, laquelle proscrit toute forme de torture et de traitements inhumains.

Face à la gravité de la situation, la Police républicaine assure que les services compétents ont été immédiatement mobilisés. Les investigations en cours visent notamment à authentifier la vidéo, identifier les personnes impliquées et localiser les auteurs ainsi que leurs éventuels complices, en vue de leur interpellation et de leur traduction devant les juridictions compétentes.

Parallèlement, un appel à témoins est lancé. Toute personne disposant d’informations utiles est invitée à contacter l’Office central de protection des mineurs et de la famille aux numéros suivants :

0197 81 28 03 / 0195 05 34 46 / 0197 02 28 27.

La Police garantit l’anonymat et la stricte confidentialité des renseignements fournis.

Réaffirmant sa détermination, la Police républicaine souligne son engagement constant à protéger les populations, à faire respecter l’État de droit et à lutter sans relâche contre toute forme de violence ou d’atteinte à la personne humaine.



