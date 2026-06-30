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Bénin: la Police opère la saisie de plusieurs sacs de chanvre indien à Bembèrèkè

Le Commissariat de l’arrondissement de Bembèrèkè a réalisé une importante saisie de stupéfiants le dimanche 28 juin 2026.

Edouard Djogbénou
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Société
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Bénin: la Police opère la saisie de plusieurs sacs de chanvre indien à Bembèrèkè
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Six sacs de jute remplis de chanvre indien ont été découverts dans une zone broussailleuse à hauteur du village de Pédarou.

​Selon les informations de sources policières, cette opération fait suite à plusieurs jours de surveillance d’un réseau de trafic opérant dans la commune. Vers 21 heures, la fouille de cette cache aménagée a permis de mettre la main sur les six sacs d’une capacité estimée à 100 kilogrammes chacun, contenant de nombreuses plaquettes de drogue.

​La marchandise illicite a été transportée et placée sous scellés au Commissariat de Bembèrèkè pour les besoins de la procédure judiciaire. Les auteurs présumés de ce trafic restent activement recherchés par les forces de l’ordre.

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