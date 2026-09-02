Benin: la police met la main sur un faux facilitateur opérant aux abords du port de Cotonou

Cotonou : un faux « facilitateur » aux abords du port interpellé pour escroquerie aux dépens de chauffeurs routiers

Le lundi 31 août 2026, les éléments du Commissariat spécial du Port autonome de Cotonou ont mis la main sur un individu qui s’était spécialisé dans l’escroquerie au préjudice des conducteurs de poids lourds.

​L’affaire a commencé par des dénonciations d’actes de rançonnement attribués aux agents de la Police républicaine. Face à ces accusations qui écornait l’image de la police, une investigation discrète a été ouverte.

Les vérifications ont rapidement révélé qu’aucun fonctionnaire de police n’était impliqué dans ces pratiques, mettant plutôt en lumière les agissements solitaires d’un imposteur.

​Le suspect avait jeté son dévolu sur l’axe routier reliant le carrefour Caboma à la mosquée de Zongo. Profitant des embouteillages fréquents et de la congestion des camions, il abordait les chauffeurs en se présentant comme un « facilitateur » agissant pour le compte des forces de l’ordre.

Il leur promettait un accès accéléré vers le port sec moyennant le versement d’une somme d’argent prétendument destinée à corrompre ou à rémunérer les agents de police postés sur la zone.

​Piégé par le dispositif de surveillance mis en place à la suite des plaintes, l’escroc a été interpellé en flagrant délit. Placé en garde à vue, il fait désormais l’objet d’une procédure judiciaire destinée à cerner l’exacte étendue de ses méfaits et à identifier d’éventuels complices.

La police en profite pour rappeler aux usagers que l’usage frauduleux de la qualité des forces de l’ordre constitue un délit sévèrement puni, tout en incitant les victimes de telles supercheries à se signaler.