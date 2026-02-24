Bénin: la HAAC sanctionne Radio Maranatha après des propos faisant l’apologie du crime

La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) a pris des mesures conservatoires à l’encontre de Radio Maranatha à la suite de la diffusion d’une émission jugée contraires aux normes de déontologie médiatique.

La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) a pris des mesures conservatoires à l’encontre de Radio Maranatha à la suite de la diffusion d’une émission jugée contraires aux normes de déontologie médiatique.

Selon la décision rendue le 23 février 2026 par le président de la HAAC, Édouard Loko, l’émission intitulée « Témoignage, qu’a-t-il fait pour toi ? » est interdite jusqu’à nouvel ordre. Cette mesure fait suite à un signalement d’un auditeur concernant des déclarations tenues par un invité au cours de la diffusion.



La Haute Autorité a relevé que certains passages diffusés à l’antenne, attribués à l’intervenant identifié comme Samuel Akowanou, comprenaient des propos qualifiés d’apologie du crime, notamment des récits de faits graves et contraires aux bonnes mœurs.

Dans sa décision, l’institution considère également que l’animateur de l’émission Daniel Montcho a fait preuve de légèreté et de manque de professionnalisme en ne recadrant pas ces interventions.



Outre l’interdiction du programme, l’organe de régulation a prononcé une interdiction d’antenne sans limitation de durée à l’encontre de l’animateur. Un avertissement formel a également été adressé à la station.

Parallèlement, la HAAC a saisi le procureur de la République afin que les déclarations incriminées fassent l’objet d’un examen judiciaire.



Selon l’institution, la diffusion de ces contenus viole plusieurs dispositions de la Constitution, du Code de l’information et de la communication, ainsi que les conventions liant la radio à la HAAC.



Dans l’immédiat, l’émission suspendue ne peut plus être diffusée et les autorités compétentes sont désormais saisies de l’affaire pour la suite du traitement judiciaire.