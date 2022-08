Bénin: la CSTB en mouvement d’humeur le mercredi 17 Août à la bourse du travail

La confédération syndicale des travailleurs du Bénin (CSTB) sera en mouvement d’humeur demain Mercredi 17 Août 2022. La situation des salaires des aspirants au métier d’enseignant (AME) serait entre autre l’une des causes de la sortie de cette organisation.

La confédération syndicale des travailleurs du Bénin (CSTB) sera dans un meeting géant demain jeudi 17 Août 2022. C’est par un communiqué publié par le secrétaire général confédéral, Nagnini Kassa Mampo que les travailleurs sont invités à cette rencontre de protestation.

Dans son communiqué, Kassa Mampo s’insurge contre le fait que les enseignants abusivement appelés “les aspirants au métier d’enseignant” (AME), ne perçoivent pas de salaire durant toute la période des vacances alors qu’ils sont des travailleurs contractuels béninois engagés dans la fonction publique régie par des textes qui n’autorisent pas la précarité dont ils sont victimes.

“Certains d’entre eux , pour avoir légitimement et légalement revendiqué leurs droits ont été arbitrairement radiés de la liste des AME . La deuxième catégorie d’enseignants est celle de ceux qui ont été arbitrairement radiés depuis trois (03)ans de la fonction publique, suite au boycott de l’évaluation diagnostique non prévue par les textes“, a rappelé Kassa Mampo dans son communiqué.

Face à la gravité des situations que vivent ces camarades et vu les conséquences néfastes que cela engendre sur le système éducatif de notre pays, sur la vie des enseignants concernés et sur celle de leurs familles, précise Kassa Mampo dans son communiqué, la Confédération Syndicale des Travailleurs du Bénin ( CSTB) invite tous les responsables syndicaux des syndicats et fédérations affiliés à la CSTB, des USD, tous les travailleurs, tout bord syndical confondu, à se mobiliser massivement pour le succès du meeting afin de soutenir ces enseignants victimes des réformes de la gouvernance du président Patrice TALON.

La mobilisation et le meeting géant sont prévus pour se tenir dans l’enceinte de la Bourse du travail à Cotonou, capital économique du Bénin.