Bénin: la contribution de Richard Ouorou sur l’initiative d’une loi d’amnistie générale

Une loi d’amnistie générale est en gestation à l’Assemblée Nationale. L’initiative de cette loi est du parti « Les Démocrates ». Le politologue Richard Ouorou dans une tribune se dit partisan mais s’oppose à toute loi qui amnistie aveuglement tous les crimes.

Prendre une loi d’amnistie en faveur des prisonniers politiques est un débat qui fait grand bruit depuis la semaine dernière. Dans une tribune, le politologue Richard Ouorou partage sa contribution à ce débat. Le président du mouvement terrien affirme être « partisan d’une loi d’amnistie pour les personnes jugées dans le cadre des événements liés à l’élection présidentielle de 2021 »; mais s’oppose à la prise d’une loi qui remet les peines de tout autre qualité de détenus et d’exilés.

Pour cette dernière catégorie de prisonnier, Richard Ouorou estime que leur cas doit être examiné dans les règles de l’art. « …Je proposerais, que pour les autres qualités de condamnées et d’exilées en dehors de ceux et celles suscités et que la proposition de loi d’amnistie inclut maladroitement de mon point de vue, qu’une commission parlementaire et judiciaire soit mise sur pied pour faire la lumière sur les crimes et délits pour lesquels les personnes sont inculpées, jugées et condamnées, avant d’émettre l’idée de loi d’amnistie ou non selon les rapports des commissions« , suggère Richard Ouorou.

Pour Richard Ouorou, il va falloir faire la part des choses pourque ceux qui sont réellement coupables de crimes économiques ou non puissent être sanctionnés conformément à la loi pour que l’opposition politique ne soit pas un refuge pour ces personnes coupables.

« Le destin d’unir, de créer des conditions de paix et de prospérité pour tous, ne doit pas être confondu à celui de faire croire à la relève, que l’opposition est un refuge …Ne pas punir au motif qu’il faut la paix, est un autre motif pour punir la pensée des laxistes. Je n’ai pas d’amis, je n’ai qu’une vision et c’est le peuple dans sa globalité« , a conclu Richard Ouorou.