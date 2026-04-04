Bénin : la CENA publie la liste des membres des postes de vote pour la présidentielle du 12 avril

À une semaine de la présidentielle du 12 avril 2026, la Commission électorale nationale autonome (CENA) a rendu publique la liste des agents des postes de vote, qui recevront leur nomination et les détails de leur formation par SMS.

La Commission électorale nationale autonome a publié ce samedi 04 avril 2026 la liste des membres des postes de vote pour l’élection présidentielle du 12 avril.

Les agents retenus seront informés par SMS de leur nomination ainsi que du calendrier des sessions de formation obligatoire, précisant dates, lieux et heures.

La CENA rappelle que ces formations sont indispensables pour assurer le bon déroulement du scrutin. Les agents concernés peuvent consulter leur poste de vote en suivant ce lien : https://erecrutement.cena.bj/listes-agents-mpv