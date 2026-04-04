Benin Web TV
LIVE

Bénin : la CENA publie la liste des membres des postes de vote pour la présidentielle du 12 avril

À une semaine de la présidentielle du 12 avril 2026, la Commission électorale nationale autonome (CENA) a rendu publique la liste des agents des postes de vote, qui recevront leur nomination et les détails de leur formation par SMS.

Le · MàJ le
Politique
1 100vues
Bénin : la CENA publie la liste des membres des postes de vote pour la présidentielle du 12 avril
Publicité
1 min de lecture
Google News

La Commission électorale nationale autonome a publié ce samedi 04 avril 2026 la liste des membres des postes de vote pour l’élection présidentielle du 12 avril.

Les agents retenus seront informés par SMS de leur nomination ainsi que du calendrier des sessions de formation obligatoire, précisant dates, lieux et heures.

La CENA rappelle que ces formations sont indispensables pour assurer le bon déroulement du scrutin. Les agents concernés peuvent consulter leur poste de vote en suivant ce lien : https://erecrutement.cena.bj/listes-agents-mpv

Articles liés

Présidentielle 2026 au Bénin : la CENA s’active pour éviter les retards à l’ouverture des bureaux de votePrésidentielle 2026 au Bénin : la CENA s’active pour éviter les retards à l’ouverture des bureaux de voteBénin : Nourénou Atchadé convoque un conseil national extraordinaire au sein du parti « Les Démocrates »Bénin : Nourénou Atchadé convoque un conseil national extraordinaire au sein du parti « Les Démocrates »Bénin : Paul Hounkpè veut réduire le salaire des ministresBénin : Paul Hounkpè veut réduire le salaire des ministresPrésidentielle 2026 au Bénin : l’ex président Nana Akufo-Addo à la tête de la la mission d’observation de la CEDEAOPrésidentielle 2026 au Bénin : l’ex président Nana Akufo-Addo à la tête de la la mission d’observation de la CEDEAO
Merci pour votre lecture — publicité