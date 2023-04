Bénin: la Camerounaise Minou Chrys-Tayl nommée Cheffe Communication à l’INF

La Camerounaise Minou Chrys-Tayl, féministe assumée a rejoint l’Institut National de la Femme (INF). Elle va désormais y travailler au poste de Cheffe Communication et Sensibilisation de la lutte contre les violences sexu3lles et sexistes. L’activiste des droits de la femme a annoncé sa nomination ce lundi 03 avril 2023.

L’activiste camerounaise a enfin rencontré le président béninois Patrice Talon en ce début du mois d’avril 2023. Sa campagne digitale « #MinourencontreTalon » a donc connu un heureux aboutissement. Mais ce n’est pas tout ! Ses échanges avec Patrice Talon ont débouché sur une nomination qui vient couronner ses efforts pour la défense de la femme.

A la sortie de l’audience, la féministe a annoncé sa nomination au poste de Cheffe Communication et Sensibilisation de la lutte contre les violences sexu3lles et sexistes à l’Institut National de la Femme. Elle rejoint ainsi l’équipe de Huguette Bokpè Gnacadja pour apporter sa compétence à la promotion et à la protection des femmes béninoises. « Je vais rejoindre une équipe merveilleuse de femmes magnifiques, compétentes et excellentes féministes », a indiqué Minou Chrys-Tayl, toute contente.

Minou, l’étrangère qui connaît la maison

Son activisme pour la défense de la femme, notemment de la femme africaine est bien fondée et s’explique par une expérience personnelle. En effet, Minou Chrys-Tayl est une victime de violences conjugales. Elle avait subi les affres du phénomène part de son ex-conjoint béninois.

Selon le récit qu’elle a fait dans une interview accordée à Le Monde, elle a fini par quitter le foyer conjugal pour se sauver des griffes de son « bourreau ». Ce départ, après 02 ans de vie de couple a donné le déclic pour son implication dans la défense des femmes.

Après cette expérience personnelle, Minou Chrys-Tayl s’est lancée dans plusieurs initiatives dont l’objectif principal était de faire parler les femmes victimes de violences conjugales.

Désormais, Cheffe Communication et Sensibilisation à l’INF, Minou trouvera les ressources nécessaires en elle pour mener à bien sa mission.