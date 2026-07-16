Bénin: Joseph Djogbénou satisfait du bilan de la première session ordinaire du parlement

La première session ordinaire du premier septennat législatif de l’Assemblée nationale du Bénin a officiellement pris fin ce mardi 14 juillet 2026. Cette clôture marque le terme de trois mois de travaux intensifs menés par les députés de la dixième législature depuis le démarrage de la session le 15 avril 2026.

​Dans un message dressant le bilan de ces douze semaines de travaux, le président de l’Assemblée nationale, Joseph Fifamè Djogbénou, a exprimé un sentiment partagé de soulagement et de satisfaction face au dévouement de ses collègues et aux résultats obtenus.

​Un bilan législatif marqué par plusieurs réformes majeures

​Durant ces trois mois, la Représentation nationale a examiné et voté plusieurs textes importants destinés à renforcer l’action publique et la gouvernance. Parmi les principales lois adoptées au cours de cette session figurent notamment :

​La loi de règlement de l’exécution du budget de l’État pour le compte de l’exercice 2024 ;

​La loi de finances rectificative pour l’exercice 2026 ;

​Plusieurs autres lois d’impact institutionnel, social, culturel, mémoriel, écologique et environnemental.

​Les dernières séances de l’hémicycle ont été particulièrement denses avec l’adoption, à l’unanimité des députés présents et représentés, de deux projets de loi majeurs : le projet de loi sur l’environnement et celui portant Code des forêts et de la faune.

​Un appel à l’appropriation citoyenne des textes votés

​Tout en saluant l’assiduité et l’engagement collectif des parlementaires, le président de l’institution a exhorté les citoyens à s’approprier ces nouvelles lois dès leur entrée en vigueur. Joseph Fifamè Djogbénou a également assuré que l’Assemblée nationale prendrait des initiatives concrètes pour garantir une large vulgarisation de la production législative afin qu’elle serve effectivement le bien-être collectif des populations.