Bénin: Joseph Djogbénou salue la mémoire de 2 anciens responsables du PRD

A la faveur de la lettre qu’il a adressé ce weekend aux militants du parti union progressiste le renouveau, le professeur Joseph Djogbénou a honoré la mémoire de deux anciens responsables politiques membres de l’ex-parti du renouveau démocratique.

Il s’agit d’une part de André Toudonou Zannou militant du parti union progressiste décédé le 10 octobre 2022 en Afrique du Sud et, d’autre part, Moukaram Oceni, l’ex-maire de la ville de Porto-Novo et membre du parti Bloc Républicain, décédé au cours du weekend écoulé.

Ces deux personnalités politiques qui ont tiré leur révérence étaient tous avant la réforme du système partisan des anciens militants et responsables à divers niveaux de l’ex-Parti du Renouveau Démocratique (PRD). Ils avaient respectivement dirigé sous la bannière de l’ex PRD les mairies d’Ifangni et de Porto-Novo.

Dans la lettre du président de ce weekend, le président du parti union progressiste le renouveau, le professeur Joseph Djogbénou a exprimé sa tristesse de voir partir ces personnalités politiques qui ont contribué à la construction du pays.

« En dépit de la douleur qui étreint les familles de ces illustres disparus, dévoués à la Nation, leur souvenir commande à chacun d’agir avec plus de force en faveur de la construction résolue de notre Nation », a écrit le président de l’UPR.

Il faut rappeler que le parti du renouveau démocratique (PRD) s’est fusionné avec le parti union progressiste (UP) pour former le parti union progressiste le renouveau. Il faut également souligné que les deux disparus avaient quitté leur parti originel pour intégrer respectivement le parti union progressiste et le parti Bloc Républicain.