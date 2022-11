Bénin: Joseph Djogbénou annonce la création de « l’Union »

Le parti Union Progressiste le Renouveau annonce la création de son organe de presse. A travers sa lettre hebdomadaire adressée aux militants du parti, Joseph Djogbénou a confirmé la concrétisation de cette idée qui permettra à la formation politique de donner de la voix et de partager ses opinions.

Le parti Union Progressiste le Renouveau lance le 1er décembre prochain, son organe de presse dénommé « l’Union ». « Organe résolument d’opinion et sérieusement d’information, l’Union sera à la fois, la voix qui pose et porte la pensée politique ainsi que la parole officielle du parti sur les sujets de l’actualité nationale et internationale, et la voie qui conduit, avec responsabilité, son action stratégique », a expliqué Joseph Djogbénou, président de l’UP le Renouveau.

Qatar 2022 Match à venir Fifa Coupe du Monde Croatie - - Canada Fifa Coupe du Monde Espagne - - Allemagne Fifa Coupe du Monde Cameroun - - Serbie Fifa Coupe du Monde Corée du Sud - - Ghana Derniers Résultats Fifa Coupe du Monde Belgique 0 2 Maroc Fifa Coupe du Monde Japon 0 1 Costa Rica Fifa Coupe du Monde Argentine 2 0 Mexique Fifa Coupe du Monde France 2 1 Danemark

« L’Union » est un mensuel qui imprimera pour ses débuts 5 000 exemplaires. Ces 5 000 exemplaires « parviendront en priorité en priorité aux membres du parti qui en manifesteront l’intérêt en contrepartie d’une contribution militante », a précisé Joseph Djogbénou. Pour la coordination de l’équipe de rédaction, Paul Douakoutché et Pascal Zantou sont respectivement désignés Directeur de la publication et Rédacteur en chef.

Une initiative conforme à la charte des partis politiques

La création d’un organe de presse par l’Union Progressiste le Renouveau est conforme aux dispositions de la charte des partis politiques. En son article 45, la charte stipule : « les partis politiques exercent librement leurs activités de presse ».

Par ailleurs, l’article 46 de la même charte interdit la presse des partis politiques « la diffusion d’information à caractère diffamatoire ou pouvant inciter à la violence ou à la haine, porter atteinte à l’intégrité du territoire national, à la cohésion et à l’unité nationale ».