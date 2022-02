Moov Africa continue d’honorer son engagement, celui de créer un monde nouveau pour ses 5 millions d’abonnés. Grâce à son jeu Méga Quiz Sms le réseau de téléphonie Mobile vient de changer la vie d’un jeune béninois. Après trois mois de campagne, l’heureux gagnant du gros lot du jeu a reçu sa récompense ce jeudi au siège de la structure.

Démarré depuis le mois d’octobre 2021, le jeu « Quiz Sms » initié par Moov Africa en collaboration avec la Loterie Nationale du Bénin (LNB) a finalement connu son épilogue. La cérémonie de remise du gros lot à l’heureux gagnant du jeu, s’est déroulée dans l’après-midi de ce jeudi 17 février 2022 à la direction générale de Moov Africa à Cotonou.

En effet, Djamiou Fassassi résidant à Natitingou est l’heureux gagnant du gros lot du jeu « Méga Quiz Sms ». Il a reçu son gain, un chèque d’un million 500 mille F CFA en présence des représentants de la Loterie nationale du Bénin, garant de l’organisation des jeux de hasard au Bénin, la représentante de l’huissier de justice Me Yvonne Dossou Dagbénonbakin, le représentant du Directeur Général de Moov Africa et quelques membres de sa famille.

Bénin- « Jeu Quiz Sms » : Moov Africa récompense le gagnant du gros lot avec 1 million 500 mille FCFA

Avec beaucoup d’émotions, l’heureux gagnant, jeune sociologue en fin de formation a exprimé toute sa gratitude à l’endroit de Moov Africa et tous ceux qui ont contribué à la l’initiative. « Je suis fier de recevoir ce prix et je voudrais exprimer ma reconnaissance au réseau Moov Africa pour l’honneur qu’il m’a fait. J’adresse également mes sincères remerciements aux membres du jury qui m’ont choisi pour ce prix et tous ceux qui ont soutenu cette initiative de près ou de loin », a déclaré Djamiou Fassassi qui a loué également la transparence et la crédibilité de ce jeu.

Pour le chef division communication Charles Lolomahie, représentant du Directeur Général de Moov Africa, le jeu Méga Quiz Sms s’inscrit dans le cadre d’une stratégie de communication visant à poser des actions de générosité à l’endroit des abonnés de Moov Africa. « C’est une promesse, et Moov Africa se doit l’obligation de la respecter », a-t-il affirmé.

Quid du jeu « Méga Quiz Sms » ?

Il s’agit d’un jeu de « Questions – Reponses » relatives à l’actualité qui permet à l’abonné joueur de cumuler des points et de tenter de gagner divers lots. Tout au long du jeu, lorsque le SMS de l’abonné coïncide avec l’une des positions gagnantes (Nième 1 000ième SMS prédéfini) il peut gagner automatiquement des lots MOOV MONEY allant de 1000 F à 50 000 F. Après trois mois, des gagnants sont tirés au sort parmi les 10 Top joueurs (5 Top SMS et 5 Top SCORE) pour recevoir des lots en nature.