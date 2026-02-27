Bénin : Jean Michel Abimbola réagit après son départ du gouvernement

Quelques jours après avoir quitté le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola est sorti de son silence. Dans une déclaration , il affirme que son départ ne marque pas la fin de son engagement au service de l’État.

Quelques jours après avoir quitté le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola est sorti de son silence. Dans une déclaration , il affirme que son départ ne marque pas la fin de son engagement au service de l’État.

L’ancien ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola, a réagi après son départ du gouvernement. Son retrait a été acté lors du Conseil des ministres du 18 février 2026, à la suite de son élection comme député de la 10ᵉ législature. Dans un message publié ce vendredi 27 février 2026 sur sa page Méta, il parle d’un « moment institutionnel » et non d’un renoncement.

Pour lui, quitter une fonction ne signifie pas abandonner ses convictions. Il estime que les responsabilités changent, mais que l’engagement reste. « Servir l’État, ce n’est pas seulement occuper une fonction », fait-il comprendre en substance, soulignant que la mission dépasse la charge. Jean-Michel Abimbola rappelle que son action au ministère s’inscrivait dans la vision du président Patrice Talon, orientée vers la transformation structurelle du pays. Nommé en septembre 2019, il aura dirigé le département pendant plus de six ans.

Publicité

Dans son message, il cite plusieurs réalisations : le retour de biens culturels au Bénin, la restauration de palais royaux, la création et la rénovation de musées, la modernisation d’infrastructures culturelles et le développement de la “Destination Bénin”. Il évoque aussi la professionnalisation des acteurs du tourisme et la mise en place de réformes juridiques pour structurer le secteur.

L’ancien ministre met également en avant la valorisation du patrimoine culturel à travers des initiatives comme les Vodun Days, ainsi que la reconnaissance internationale de certains sites patrimoniaux, dont le Koutammakou. Il mentionne aussi le renforcement de l’offre hôtelière avec des infrastructures de référence telles que le Sofitel Cotonou Marina Hôtel & Spa.

Sur le plan politique, Jean-Michel Abimbola, figure influente de la 22ᵉ circonscription électorale (Pobè-Kétou), indique que son élection à l’Assemblée nationale ouvre une nouvelle étape de son engagement public. Il affirme vouloir contribuer désormais à la consolidation législative des réformes engagées afin d’en garantir la stabilité et la continuité.