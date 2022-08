Bénin: Jean Michel Abimbola fait son adhésion au parti UP

Un an après sa démission du Bloc Républicain (BR), le ministre Jean Michel Abimbola fait son come back politique. Il vient de faire son adhésion au parti Union Progressiste (UP).

Dans un message adressé à ses sympathisants le mercredi 17 août 2022, l’ancien membre fondateur du parti Bloc Républicain (BR) annonce une déclaration officielle pour clarifier sa position. Cette nouvelle position politique de Jean Michel Abimbola vient d’être clarifiée.

L’ancien membre fondateur du parti Bloc Républicain vient de formaliser ce samedi 20 Août 2022, son adhésion au parti Union Progressiste présidé par l’ancien président de la cour constitutionnelle, le professeur Joseph Djogbénou.

Le ministre de la culture qui se repose désormais depuis quelques heures sous l’ombre du grand baobab participera d’ici quelques heures à la dernière session extraordinaire du bureau politique de l’UP qui se tiendra ce samedi 20 Août avant la création du nouveau parti politique qui naitra du rapprochement de l’UP et du PRD. Le congrès constitutif de ce nouveau parti politique aura lieu demain dimanche 21 Août 2023 au stade Charles De Gaule de Porto Novo.