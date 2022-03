Bénin: « Je vous appelle encore au secours », Ernest Kaho souffrant et à bout de souffle

Depuis plus d’un an, Ernest Kaho se bat contre la mort. Tenaillé par une insuffisance rénale chronique et un cancer, l’artiste comédien et écrivain n’arrive plus à faire face aux dépenses engendrées par les deux maux dont il souffre. Comme en mai dernier, il lance à nouveau un SOS à l’endroit des personnes de bonne volonté et de l’Etat. Il n’a pas manqué d’exprimer sa reconnaissance envers tous ceux qui avaient été là pour lui aux premières heures de ses difficultés, notamment l’Etat à travers le fonds d’aide à la culture.

Ernest Kaho n’est plus hospitalisé, mais il doit continuer les soins pour venir à bout de l’insuffisance rénale et du cancer qui le rongent depuis plus d’un an. Financièrement étouffé et sans prise en charge, l’artiste ne peut plus faire face tout seul aux dépenses. Dos au mur, il crie au secours. « Je vous appelle encore au secours », a-t-il déclaré dans une vidéo qui fait le tour de la toile depuis ce lundi 28 mars 2022.

Grace à vous et à ma famille, je me bats ; mais c’est des maladies qui nécessitent beaucoup de dépenses. Je passe la plupart du temps à l’hôpital, cette maladie m’a diminué complètement et je ne travaille plus. Comme je n’ai pas de prise en charge, j’ai du mal au jour d’aujourd’hui à continuer le traitement, c’est pour ça que je me tourne vers vous pour en appeler à votre bonne volonté encore une fois. Ernest Kaho

L’artiste dépense « raisonnablement 200 mille francs CFA par semaine » dans le cadre de son traitement. « Entre l’urologue et le néphrologue, les dépenses avoisinent raisonnablement 200 mille francs CFA par semaine », a-t-il expliqué. Pour supporter facilement les différentes charges liées à son état de santé, Ernest Kaho sollicite de la part de l’Etat une subvention ou une prise en charge médicale.

« Le chemin est encore long »

« Encore une fois, je vous remercie de votre soutien, de ce que vous avez été nombreux à m’accompagner, mais le chemin est encore long. Je vous en appelle encore, je vous appelle encore au secours pour venir m’aider », a-t-il conclu.