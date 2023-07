Bénin: « Je veux me suicider », un présumé voleur se donne la mort

- Advertisement -

Soupçonné de vol de chèvre et interpellé, un présumé voleur s’est donné la mort à Sérou, dans la commune de Djougou. La scène s’est produite le samedi dernier.

Selon les informations rapportées de sources locales, la victime a été interpellée alors qu’elle s’apprêtait à mettre en vente une chèvre. Interrogé sur la provenance de l’animal, il n’aurait pas été convaincant.

Dans la foulée, alors qu’il était déjà pris d’assaut par une foule, le jeune homme a réussi à s’échapper. Mais il n’a pas pu aller très loin. Selon Radio Solidarité, le présumé voleur a été très vite rattrapé dans sa courses et conduit au commissariat.

Au commissariat, l’homme a tenté encore de se volatiliser dans la nature. Mais cette fois ci, il se serait jeté dans un puits de 40 mètres environ, non loin du poste de police.

« Je veux me suicider »

Malgré l’arrivée des sapeurs-pompiers et de la promptitude des riverains, le présumé voleur a décidé de ne pas sortir du puits. « Je ne veux pas sortir de ce puit et je veux me suicider. Celui qui va tenter de venir dans ce puits me sauver va mourir avec moi », a-t-il dit en langue peulh, selon les propos rapportés par Radio Solidarité FM.

Après ces propos, l’homme a atterri au fonds du puits. Son corps sans vie a été repêché par la suite par les secouristes.

