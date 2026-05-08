Bénin: Ismath Bio Tchané Mamadou reconduite à la tête de la Cour des comptes

La présidente de la Cour des comptes , Ismath Bio Tchané Mamadou , a prêté serment ce jeudi 7 mai 2026 au Palais de la Marina, pour un second mandat de cinq ans . La cérémonie, présidée par le chef de l’État Patrice Talon, a mis en lumière les enjeux du contrôle des finances publiques et la poursuite des réformes de gouvernance engagées depuis la création de l’institution.

Par la formule consacrée, la magistrate a réaffirmé son engagement à veiller au respect de la Constitution et à préserver le secret des délibérations. Elle a également rappelé les exigences de neutralité et d’indépendance inhérentes à sa fonction, essentielles pour garantir la crédibilité de la Cour dans l’examen des dossiers financiers.

Le message du chef de l’État

Prenant acte de cette prestation de serment, le président Patrice Talon a salué une « marque de confiance renouvelée » envers la présidente reconduite. Il a exhorté la Cour à intensifier ses efforts pour une gestion plus rigoureuse des deniers publics :