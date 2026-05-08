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Bénin: Ismath Bio Tchané Mamadou reconduite à la tête de la Cour des comptes

La présidente de la Cour des comptes, Ismath Bio Tchané Mamadou, a prêté serment ce jeudi 7 mai 2026 au Palais de la Marina, pour un second mandat de cinq ans. La cérémonie, présidée par le chef de l’État Patrice Talon, a mis en lumière les enjeux du contrôle des finances publiques et la poursuite des réformes de gouvernance engagées depuis la création de l’institution.

Edouard DjogbénouVoir tous ses articles
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Economie
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Bénin: Ismath Bio Tchané Mamadou reconduite à la tête de la Cour des comptes
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Par la formule consacrée, la magistrate a réaffirmé son engagement à veiller au respect de la Constitution et à préserver le secret des délibérations. Elle a également rappelé les exigences de neutralité et d’indépendance inhérentes à sa fonction, essentielles pour garantir la crédibilité de la Cour dans l’examen des dossiers financiers.

Le message du chef de l’État

Prenant acte de cette prestation de serment, le président Patrice Talon a salué une « marque de confiance renouvelée » envers la présidente reconduite. Il a exhorté la Cour à intensifier ses efforts pour une gestion plus rigoureuse des deniers publics :

« Je voudrais vous exhorter à donner davantage de votre énergie, de votre savoir-faire et de votre vigilance pour permettre une gouvernance encore plus rigoureuse de nos finances publiques. », a laissé entendre le président Patrice Talon.

Depuis son installation en 2021 comme juridiction autonome, la Cour des comptes occupe une place centrale dans le dispositif de contrôle des finances publiques du Bénin. Alignée sur les standards de l’UEMOA, elle assure la vérification des comptes publics, le jugement des comptables et l’évaluation de la gestion des entreprises publiques.

Cette reconduction marque la continuité des réformes institutionnelles visant à renforcer la transparence et la responsabilité dans la gestion des ressources publiques, piliers de la gouvernance prônée par le gouvernement béninois.

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