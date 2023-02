Bénin: Iréné Agossa réagit aux critiques contre sa personne et recadre ses détracteurs

De passage le 2 Février sur l’émission « Actu Matin » de Canal 3 Bénin, le président du parti Restaurer La Confiance (RLC), Iréné Agossa, a répondu aux critiques suscitées par son rapprochement avec la mouvance lors des élections législatives dernières.

En politique, il faut privilégier les combats d’idées, c’est le conseil donné par le président du parti Restaurer La Confiance , Iréné Agossa à ses détracteurs. Accusé pour s’être rapproché de la mouvance lors des législatives passées, l’ancien directeur général de l’ex SONACOP affirme que c’est la personnalisation du débat politique qui conduit à la haine. « Cette « haineusement » n’est pas bénéfique pour la nation béninoise et il faut lutter contre cela afin qu’on puisse aller vers ce qui est positif« , a lancé l’acteur politique à ses détracteurs.

L’opposant ayant soutenu la mouvance lors des élections législatives de 2023, invite ses compatriotes à savoir lire les contextes. Pour lui, le temps n’est plus à ces débats de bas étages mais il faut penser à la jeunesse, à l’avenir car estime-t-il, ceux qui prennent aujourd’hui le pouvoir dans les pays de la sous région en renversant l’ordre constitutionnelle sont des jeunes qui ont entre 35 et 40 ans. Pour lui, le danger qui guette le pays, c’est que les jeunes qui ont aujourd’hui 25 ans, auront 35 ans dans 10 ans; et c’est cela qui doit préoccuper la classe politique.

Faut-il le rappeler, après l’échec de ses négociations avec ses pairs de l’opposition pour aller en bloc aux élections législatives du 8 Janvier 2023, Iréné Agossa a finalement soutenu le parti union progressiste le renouveau, un parti politique de la mouvance au pouvoir. Une option qui a suscité des critiques contre sa personne d’autant plus qu’au lendemain des élections, il a laissé entendre: « Nous avons gagné et les autres ont échoué. Nos amis de l’opposition ont échoué« , martèle-t-il tout en maintenant qu’il reste opposant au régime du président Patrice Talon.