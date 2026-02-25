Bénin : Iréné Agossa nommé porte-parole de l’UP-R

À quelques semaines de l’élection présidentielle du 12 avril 2026, l’Union Progressiste le Renouveau confie sa communication à Iréné Josias Agossa. Une décision stratégique dans un contexte politique déjà animé.

L’ Union Progressiste le Renouveau (UP-R) a un nouveau porte-parole. Réunie le lundi 23 février 2026, la Direction Exécutive Nationale (DEN) du parti a porté son choix sur Iréné Josias Agossa pour assurer cette responsabilité.

À l’approche de la présidentielle du 12 avril prochain, cette désignation n’est pas anodine. Le porte-parole est celui qui parle au nom du parti. Il défend ses positions, explique ses décisions et répond aux critiques dans l’espace public. En clair, il devient la voix officielle de la formation politique.

Iréné Josias Agossa n’est pas un nouveau venu sur la scène politique. En 2022, il avait créé le parti Restaurer La Confiance (RLC) avec l’ambition de participer activement aux compétitions électorales. Mais en mai 2023, un congrès extraordinaire a acté la dissolution de cette formation politique et le ralliement de ses responsables à l’UP-R.

Avant cela, il avait également milité au sein du parti Les Démocrates, qu’il a quitté à la suite de divergences internes.

Avec cette nomination, l’UP-R renforce son dispositif de communication à un moment clé. À quelques semaines du lancement officiel de la campagne, le parti veut afficher de la cohérence et de la réactivité dans ses prises de parole.

