Bénin : il tente de corrompre des policiers avec 10 000 FCFA et se fait arrêter

Un homme a été interpellé au poste de péage de Houègbo avec une motocyclette présumée volée à Abomey-Calavi. Selon le commissariat, les deux occupants de l’engin auraient tenté de corrompre les policiers avec 10 000 francs CFA pour échapper au contrôle, avant que le conducteur ne prenne la fuite.

Le commissariat de l’arrondissement de Houègbo, dans la commune de Toffo, département de l’Atlantique, a interpellé à l’aube du samedi 16 mai un individu en possession d’une motocyclette Haojue 115 immatriculée 2DG7036RB, présumée volée à Calavi-Kpota, quartier Aïtchédji, dans la commune d’Abomey-Calavi, selon des informations communiquées par le commissariat. L’interception a eu lieu au niveau du poste de péage de Houègbo, situé sur l’axe Allada-Bohicon à environ 45 kilomètres au nord de Cotonou, lors d’un contrôle de routine mené par une équipe de patrouille.

Deux individus circulaient à bord de l’engin en direction de Houègbo lorsqu’ils ont été interceptés. Ils ont proposé aux agents une somme de 10 000 francs CFA afin d’être dispensés du contrôle. Les policiers ont refusé. L’examen de la moto a révélé l’absence de tout document de propriété ainsi que l’absence de clé de contact, l’engin fonctionnant sans elle. Le conducteur a profité de la confusion pour prendre la fuite. Son présumé complice a été arrêté sur place. Les deux hommes sont présumés innocents.

La fouille du suspect a permis de découvrir plusieurs objets jugés compromettants par les enquêteurs : une clé passe-partout, un arrache-clous, une paire de ciseaux, une clé à bougie et un petit couteau. Lors de son audition, le mis en cause a déclaré que la motocyclette avait été dérobée à Calavi-Kpota avec la participation de l’individu en fuite, qu’il a présenté comme un vulcanisateur résidant à Adjagbo-Kangloè. Ces déclarations n’ont pas été confirmées indépendamment à la date de publication.

Le commissaire de Houègbo a invité toute personne en mesure de justifier la propriété de la motocyclette à se présenter au commissariat pour les formalités de restitution. Le fuyard fait l’objet de recherches actives.