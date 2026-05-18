Bénin – Examens du CEP 2026: les centres de composition et les numéros de table déjà disponibles

Les examen de fin d’année s’annoncent à grand pas. Les candidats à l’examen du Certificat de fin d’étude primaire (CEP) sont fixés sur leur centre de composition.

Le ministère des Enseignements maternel et primaire a annoncé la mise en ligne des numéros de table et des centres de composition pour les candidats au Certificat d’Études Primaires (CEP), session de juin 2026. Les informations sont accessibles via la plateforme officielle emp.educmaster.bj.

La transmission des données aux élèves relève de la responsabilité des chefs d’établissement. Les autorités invitent les candidats et leurs parents à la vigilance face aux liens non officiels circulant sur les réseaux sociaux, afin d’éviter toute confusion ou tentative de fraude.

Les épreuves du CEP se dérouleront du 1er au 4 juin 2026 sur l’ensemble du territoire national. Une session de rattrapage est prévue pour les candidats empêchés pour raison de santé, conformément aux dispositions réglementaires.