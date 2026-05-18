Chine : plus de 7 000 personnes évacuées après un séisme dans le Guangxi

Un séisme de magnitude 5,2 a frappé lundi le district de Liunan, à Liuzhou, dans le Guangxi, faisant au moins deux morts, un disparu et plusieurs blessés. Plus de 7 000 habitants ont été évacués, tandis que les autorités chinoises ont activé un dispositif d’urgence et poursuivent les opérations de secours après l’effondrement de plusieurs bâtiments.

Un séisme de magnitude 5,2 a frappé à 00h21 heure locale lundi 18 mai le district de Liunan, dans la ville de Liuzhou, région autonome Zhuang du Guangxi, dans le sud de la Chine, faisant deux morts et un disparu selon un bilan communiqué à 08h14 heure locale par les autorités locales et relayé par l’agence officielle Xinhua et le diffuseur public CCTV. Quatre personnes ont été transportées à l’hôpital sans que leurs jours soient en danger. Plus de 7 000 habitants ont été évacués et les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivaient en milieu de matinée.

Le Centre chinois des réseaux sismiques (CENC) a situé l’épicentre à Taiyangcun, bourgade du district de Liunan à environ 16 kilomètres du centre-ville de Liuzhou, à une profondeur de foyer de 8 kilomètres, selon l’Administration sismologique du Guangxi. Les victimes décédées étaient un couple, l’homme âgé de 63 ans et la femme de 53 ans, ont précisé les autorités locales.

Treize bâtiments se sont effondrés dans les premières heures suivant la secousse, selon CCTV. Les réseaux de communication, d’eau, de gaz et d’électricité fonctionnaient normalement dans la zone sinistrée à la mi-matinée, a indiqué la presse d’État. En revanche, les autorités ferroviaires ont suspendu ou retardé plusieurs trains pour inspecter l’intégrité des voies et des ouvrages d’art sur les lignes traversant la région, signalant un risque de perturbations du trafic ferroviaire.

Les secousses ont été ressenties au-delà de Liuzhou, dans les villes de Guigang, Wuzhou, Hechi et Nanning, ainsi qu’à Hong Kong, où l’Observatoire météorologique a indiqué que plus de dix habitants avaient signalé avoir ressenti le tremblement de terre, avec une intensité évaluée au niveau II de l’échelle de Mercalli modifiée. À cette intensité, les tremblements ne sont perceptibles que pour des personnes immobiles, notamment aux étages élevés des immeubles.

Dispositif de réponse d’urgence activé

L’Administration sismologique de Chine a déclenché un dispositif d’intervention d’urgence de niveau III, le troisième sur une échelle de quatre. Le Bureau du commandement national pour le secours en cas de séisme a dépêché un groupe de travail dans le Guangxi pour coordonner les opérations sur le terrain. L’Administration sismologique du Guangxi a envoyé 38 agents sur place. Des réunions de coordination par vidéoconférence ont été tenues entre le CENC et l’administration régionale pour évaluer les dégâts et ajuster les moyens déployés.

Liuzhou est une ville industrielle d’environ quatre millions d’habitants, connue pour son secteur automobile et métallurgique, située à 370 kilomètres au nord-ouest de Guangzhou. La région du Guangxi est relativement peu exposée à la sismicité par rapport au sud-ouest de la Chine : la dernière secousse de magnitude 4 ou supérieure recensée à moins de 300 kilomètres de Liuzhou remontait au 15 février 2024, selon les données de la plateforme Earthquakelist. Les opérations de secours et d’inspection des bâtiments se poursuivaient dans la matinée du 18 mai, le bilan pouvant encore évoluer.