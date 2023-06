Bénin: “Il faut que les supporters continuent à croire en nous”, Stéphane Sessegnon

-Publicité-

Après une série de résultats mitigés après son historique performance à la Can 2019, l’équipe béninoise de football est en quête d’arguments probants pour reconquérir ses supporters. Selon Stéphane Sessegnon, une qualification à la prochaine Can redonnera du sourire à tous. C’est pourquoi, il invite tous les Béninois à continuer à les supporter.

Malgré les déceptions, le capitaine des Guépards invite le public béninois à continuer à jouer son rôle de 12e homme. Au micro de Bip fm, Stéphane Sessegnon a reconnu qu’il y a des difficultés qui peuvent justifier le désespoir des supporters, mais ce n’est pas le moment de se décourager.

C’est vrai qu’à un moment donné quand on arrive à faire des exploits avec de la joie et de la satisfaction dans le cœur de tout le peuple et que juste après, il y a des difficultés qui plongent le peuple dans la tristesse, c’est un peu regrettable. Mais je dirai que ça fait partie du foot. Il y a des hauts et des bas. Il faut que le peuple continue à croire en nous.

Stéphane Sessegnon