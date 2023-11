Bénin: il détourne 35 millions du compte d’une entreprise et se fait arrêter

Le tribunal de première instance de première classe de Cotonou a examiné mardi 21 Novembre un dossier de détournement de fonds. L’accusé aurait détourné du compte bancaire d’une entreprise, une somme de plus de 35 millions de francs cfa.

Interpellé et placé sous mandat de déposé pour détournement de fonds de l’entreprise qui l’emploie, un jeune cadre d’une entreprise était mardi 21 Novembre devant le tribunal de première instance de Cotonou. L’accusé dans ce dossier est poursuivi pour avoir falsifié la signature du promoteur de l’entreprise et avoir détourné plus de 35 millions de francs cfa.

À la barre mardi 21 novembre 2023, le prévenu a reconnu les faits mais n’a pas reconnu le montant qui lui a été attribué. Sur les plus de 35 millions qu’il aurait détourné, il ne reconnait avoir soutiré du compte de l’entreprise que 20 millions de francs cfa. Après les dépositions, le dossier est renvoyé au 19 décembre 2023 pour continuation.