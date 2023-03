Bénin: « ignoré » par Talon, Dieudonné Soglo veut forcer le portail de la Présidence

Nouvelle réaction de l’ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo sur la situation carcérale de Reckya Madougou et de Joël Aïvo. Dans un message publié ce samedi 25 mars 2023, l’ex-Chef d’État a dénoncé le mutisme du président Patrice Talon face à ses nombreuses tentatives d’échanger avec lui sur la question.

Nicéphore Dieudonné Soglo dit avoir tenté de joindre Patrice Talon à plusieurs reprises pour échanger sur les conditions de détention de Reckya Madougou et Joël Aïvo. Mais ces actions n’ont pas porté de fruits. « J’ai formulé une demande d’audience et ai tenté à maintes reprises de le joindre par téléphone. En vain. Je me suis heurté à ce que l’on peut estimer être un manque de considération », a-t-il confié.

Face à cette situation, j’ai pris la décision de me rendre directement à la présidence, car cela dépasse les limites de l’acceptable ce qui arrive. Nicéphore Dieudonné Soglo.

L’ancien président est donc prêt à se rendre à la Présidence de la République sans invitation. Nicéphore Dieudonné Soglo dit ne plus vouloir se taire. Il a rappelé plusieurs circonstances graves qui ont suscité de vives réactions de sa part. Mais visiblement, il en a marre cette fois-ci. « … je ne peux plus rester silencieux lorsque deux éminentes personnalités de notre pays sous un prétexte fallacieux de terrorisme subissent en prison un traitement dégradant, indigne même des criminels de la pègre ».

L’ancien président Maire est clairement en colère et désapprouve fortement la position du président Patrice Talon face à ses tentatives de trouver une porte de sortie à la crise.