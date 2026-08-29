Bénin: huit bœufs foudroyés et un jeune berger grièvement blessé à Kalalé
Un violent orage survenu dans l’après-midi du vendredi 28 août 2026 a provoqué d’importants dégâts dans le village de Gnel Kelle, situé dans l’arrondissement de Dérassi (commune de Kalalé).
Aux alentours de 16 heures, la foudre s’est abattue directement sur un troupeau en pâturage. Le bilan matériel et humain est lourd : huit bœufs appartenant au nommé Guenin Soulé ont été tués sur le coup.
Selon les informations rapportées par la radio communautaire Gbassi FM, le jeune berger du troupeau, prénommé Jérémy, a cherché à s’approcher des animaux gisant au sol. En touchant l’un des bœufs foudroyés, l’adolescent a reçu une violente décharge électrique secondaire. Pris en charge en urgence dans un état critique, son état de santé reste particulièrement préoccupant.
Cet événement a provoqué une vive émoi au sein de la collectivité locale et rappelle la récurrence des risques liés aux décharges atmosphériques durant la saison des pluies dans le nord du pays.
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