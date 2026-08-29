Bénin: huit bœufs foudroyés et un jeune berger grièvement blessé à Kalalé

​Un violent orage survenu dans l’après-midi du vendredi 28 août 2026 a provoqué d’importants dégâts dans le village de Gnel Kelle, situé dans l’arrondissement de Dérassi (commune de Kalalé).

​Aux alentours de 16 heures, la foudre s’est abattue directement sur un troupeau en pâturage. Le bilan matériel et humain est lourd : huit bœufs appartenant au nommé Guenin Soulé ont été tués sur le coup.

​Selon les informations rapportées par la radio communautaire Gbassi FM, le jeune berger du troupeau, prénommé Jérémy, a cherché à s’approcher des animaux gisant au sol. En touchant l’un des bœufs foudroyés, l’adolescent a reçu une violente décharge électrique secondaire. Pris en charge en urgence dans un état critique, son état de santé reste particulièrement préoccupant.

​Cet événement a provoqué une vive émoi au sein de la collectivité locale et rappelle la récurrence des risques liés aux décharges atmosphériques durant la saison des pluies dans le nord du pays.