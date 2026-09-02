Benin: Honorat Gbondjinon nommé Directeur général de la SONEB

​Le Conseil des ministres de ce mercredi 2 septembre a acté la nomination d’Honorat Gbondjinon au poste de Directeur général de la Société nationale des eaux du Bénin (SONEB).

Le nouveau directeur succède à Kassim Gbian à la tête de l’office d’état. Il hérite d’un portefeuille stratégique marqué par des enjeux cruciaux d’optimisation de la desserte en eau potable, tant dans le grand Cotonou que dans les villes secondaires du pays.

Sa mission consistera à consolider les acquis en matière d’infrastructures hydrauliques, à réduire les pertes techniques et à parachever les chantiers de modernisation engagés pour répondre aux fortes attentes des populations en matière de service public de l’eau.

Le ppremier défi qui attend le nouveau directeur reste la disponibilité de l’eau dans les robinets. Il n' »est point necessaire de souligner que les populations sont souvent privées du précieux liquide pendant plusieurs jours même dans les grandes villes comme Cotonou.