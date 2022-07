Bénin : hommes et femmes défilent « nus » à Cotonou, des images qui indignent la toile

Au Bénin, de jeunes mannequins ont offert des défilés de mode en lingerie lors d’un évènement culturel. Les images diffusées sur la toile ont créé un ouragan de réactions depuis quelques heures.

Pour la première fois au Bénin, un groupe de mannequin béninois a organisé un défilé de mode en lingerie. Mais visiblement les images n’ont pas été du goût des internautes. « Quelques images de la première édition du défilé en lingerie organisé par l’agence Dd Style Ctn Mannequin center », peut-on lire en légende des photos.

Très choqués par l’exposition de la nudité sous un préteste de défilé en lingerie, les internautes ont exprimé leurs consternations. « Ce que je ne comprends pas là…. Quelqu’un a vraiment dessiné et conçu ces lingeries ???? Y’a des mannequins là unh…. Et certains styles aussi là,… »; a commenté un internaute.

Faites le au moins avec classe…

Pour un autre, l’idée est bonne mais le contenu laisse à désirer. « Il y a de belles idées. Mais primo vos mannequins ont presque toutes la peau vergetures,…peut être que c’est le photographe…bref, les photos ne sont pas jolies, alors là, pas du tout. Secondo, Oui, sous d’autres cieux cela se fait mais ici au Bénin nous ne sommes pas habitués et pour ma part je ne veux pas m’habituer à ces genres de défiler… », a-t-il réagi. Il ajoute qu’idéalement, cela aurait été moins choquant si les organisateurs avaient utilisés de faux mannequins et dit-il « je suis sûre que le résultat aurait été vraiment meilleurs ».

D’autres encore, fustigent le manque d’élégance dans le défilé. « Même si vous décidez de faire un défilé de lingerie , faites le au moins avec classe . Les coiffures des mannequins sont ratées , le maquillage n’en parlons même pas. De plus la sélection des mannequins est mal faite , car ils ont des vergetures sur le corps et de plus le lieu est mal choisi , pour la lingerie, il faut un endroit éclairé et en plus de ça un vrai photographe. Franchement je suis pas du milieu hein mais franchement ça reste a revoir », a-t-elle conseillé.