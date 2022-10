Bénin: Guy Mitokpè explique le vrai mobile de son départ du parti RE

C’est officiel, l’ancien parlementaire Guy Dossou Mitokpè est désormais militant du parti « Les Démocrates ». Au cours de la déclaration d’adhésion faite le mercredi 12 Octobre, il est revenu sur son départ du parti Restaurer l’Espoir et a expliqué pourquoi s’était devenu un impératif de rompre les amarres avec Candide Azannaï.

L’ancien secrétaire général du parti Restaurer l’Espoir, Guy Dossou Mitokpè poursuit le combat politique au sein du parti « Les Démocrates ». La déclaration d’adhésion à cette formation politique a été faite le mercredi 12 Octobre au champ d’oiseau de Cotonou. L’ex bras droit de Candide Azannaï a profité de la cérémonie d’adhésion pour expliquer pourquoi il a senti la nécessité de se séparer du parti au sein duquel il a tout appris.

Il y a de cela 6 mois jour pour jour c’est à dire le 12 avril 2022, explique-t-il dans son discours d’adhésion, en toute responsabilité et après avoir discuté longuement avec le Président Candide AZANNAÏ, je rompais les liens qui me liaient au parti Restaurer l’Espoir comme Secrétaire Général et membre fondateur du parti. « Vous avez été nombreux à vouloir comprendre les raisons qui ont motivé une pareille décision à un moment où nous devons davantage nous serrer les coudes face au régime en place« , a indiqué le jeune acteur politique.

Mais avant d’exposer les mobiles de son départ de son ancien parti politique, Guy Mitokpè a d’abord rendu un hommage appuyé au Président Candide Azannaï et, à tous les cadres et militants avec qui, quinze (15) années durant, il a voulu construire un vrai idéal politique fondé sur de vraies valeurs.

« Je n’oublie aucun de ces moments, où j’ai appris comme un élève auprès de son mentor, les fondements de la politique moderne. Ces aînés à divers niveaux, certains étant d’anciens ministres, d’autres d’anciens parlementaires, tous m’ont entouré de leurs conseils, de leurs instructions et de leur amour. Tout cela a fortifié mon engagement politique« , a-t-il confié.

Partir était une responsabilité à prendre …

En dépit du climat de respect mutuel qui lui a été offert au sein du parti Restaurer l’Espoir, l’ancien député a senti à un moment qu’il devenait impératif pour lui de quitter le parti pour poursuivre son apprentissage et la lutte ailleurs.

Cette motivation est née quand la lecture de la situation politique du pays entre lui et son mentor a commencé par diverger. Avec la réforme du système partisan, l’ancien parlementaire a estimé que le parti doit accepter entrer dans un grand ensemble, ce qui n’était pas forcément la vision du président Candide Azannaï. Mais n’étant que le secrétaire général du parti, ses positions et ses incompréhensions ne devraient en aucun cas remettre en cause celles du Président du parti. La solution était donc, « partir ».

« Sur les aspects de la communication où je n’étais plus trop en accord, soit je restais et dans ce cas, j’entretenais une contestation en interne ou bien, je prenais mes responsabilités en décidant de partir. J’ai pris la décision de partir. Face aux enjeux républicains et vu l’impératif des partis à évoluer dans un cadre beaucoup plus large, et n’ayant pas pu convaincre le parti RE à aller vers un ensemble plus élargi tout en gardant nos objectifs de lutte, je me suis vu dans l’obligation de rompre les amarres« , a expliqué Guy Dossou Mitokpè.

A l’en croire, il a dû rompre les amarres parce qu’il a jugé bon qu’il fallait aller vers un cadre plus large, tout en gardant les objectifs du combat et de la lutte qu’il menait. « J’ai rompu les amarres parce que je crois que nous devons nous donner les moyens d’exister politiquement en impactant positivement les décisions qui seront prises dans les prochaines années et pour cela, il faudra être là où ces décisions politiques se prennent« , précise-t-il.