Bénin: sans surprise, Guy Mitokpè rejoint « Les Démocrates » après avoir lâché Candide Azannaï

L’ancien député Guy Mitokpè est désormais membre du parti « Les Démocrates » (LD). Il l’a annoncé dans une déclaration officielle, ce mercredi 12 octobre 2022 à Cotonou.

Après plusieurs mois de suspens, Guy Mitokpè a rejoint Eric Houndété, son ex-collègue parlementaire. Ils sont désormais tous deux membres du parti LD. « Nous avons décidé de rejoindre le parti « Les Démocrates ». C’est fait. Ce choix, c’est votre choix. C’est le choix des jeunes. C’est le choix des femmes. C’est le choix de la démocratie », a-t-il déclaré.

Cette annonce faite par l’ancien député de la 7e législature ne devrait surprendre personne. Quelques semaines en arrière, il avait clairement montré son aversion pour les partis de la mouvance présidentielle. Il avait confié, qu’il a discuté avec beaucoup de partis politiques dans son projet d’adhésion, mais Guy Mitokpè n’avait pas caché sa volonté de demeurer opposant au régime de Patrice Talon.

Au sein de l’opposition, l’ancien bras droit de Candide Azannai se montrait bien proche du parti « Les Démocrates » par sa méthode et sa ligne d’opposant. D’ailleurs, avant de se plonger dans un mutisme de plusieurs mois, Guy Mitokpè a mené la lutte des législatives « exclusives » de 2019 aux côtés d’Eric Houndété, Boni Yayi, Nourénou Atchadé et consort. On peut donc dire, qu’il se retrouve désormais avec ses anciens camarades de lutte.