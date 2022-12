Bénin: Gérard Zagrodnik nommé Directeur général de l’ABERME

Gérard Zagrodnik est le nouveau Directeur général de l’Agence béninoise d’Electrification rurale et de Maîtrise d’Energie (ABERME). Il a été nommé en Conseil des ministres ce mercredi 07 décembre 2022.

Sur proposition du ministre de l’Energie, Gérard Zagrodnik a été nommé Directeur général de l’Agence béninoise d’Electrification rurale et de Maîtrise d’Energie. Il va cumuler ce poste avec celui de Directeur des études, projets et planification qu’il gère depuis bientôt un an à la Société Béninoise d’Energie Electrique (SBEE).

Le nouveau patron de l’ABERME est un consultant international avec plus de 30 ans d’expérience. Il a été directeur principal dans des entreprises et industries de la communication et de l’énergie, dans le domaine de la gestion de portefeuille, de programme et de projet ainsi que la gestion financière et la planification stratégique. Gérard Zagrodnik a également exécuté des Missions internationales en Haïti et en Afrique.