Bénin: Georges Amlon évoque les pièges à éviter par les journalistes en période électorale

Le président de la commission électorale nationale autonome (CENA) a officiellement lancé ce vendredi 23 Décembre la campagne électorale en vue des élections législatives. La gestion des informations en cette période de campagne, selon Georges Amlon, doit être faite avec professionnalisme par les journalistes pour éviter de tomber dans des pièges.

La période de la campagne électorale est une période au cours de laquelle le journaliste est assez sollicité. Mais comment pourra-t-il exercer sa profession sans tomber dans les pièges qui le guette en ces périodes sensibles de campagne? Georges AMLON, ancien directeur de l’ORTB énumère les pièges dans lesquels le journaliste peut tomber.

Au micro de Crystal News, Georges Amlon a indiqué que la période électorale est un contexte particulier où les enjeux nationaux sont exacerbés obligeant le journaliste à se montrer encore plus vigilant et plus professionnel.

Pour l’ancien DG de l’ORTB, il faut être un journaliste averti pour aller sur le terrain des élections. Il faut savoir de quoi on parle, il faut savoir exactement dans quel contexte on se situe et quelle information on peut apporter au public ».

A croire, Georges Amlon, c’est le média qui façonne l’opinion de l’électeur en le conditionnant à voter pour l’un ou l’autre. Le journaliste donc à la mission d’apporter les informations qui permettent aux autres d’opérer leur choix.

Mais dans cette mission qui lui est assignée, le journaliste peut tomber dans des pièges qui peuvent être dangereux. « Si le journaliste commence par donner de la mauvaise information, s’il se fait duper par d’autres acteurs du processus électoral, mais il va répandre de fausses informations. Il va dire des choses qui ne seraient pas vraies et il va amener des gens à faire des choix qui peuvent même être dangereux« , avertit le professionnel des médias.

Selon lui, une mauvaise information, une information manipulée peut dégénérer en une profonde crise, et il faut absolument que le journaliste évite ces pièges-là en période électorale.

Les médias retenus par la HAAC pour la campagne médiatique