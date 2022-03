Bénin: fin de la recherche lancée contre le policier Prosper Enagnon Adogoun et Cie

Quatre (04) brigadiers majors précédemment recherché bénéficient désormais d’une cessation de recherche. Il s’agit de Prosper Enagnon Adogoun (matricule : 06958) ; Sogbossi Soglo (matricule : 00267) ; Boukari Samsoudine Tora (matricule : 05061) ; Pierre Coovi Hermann Dossou-Yovo (matricule : 00020). Ils ne sont donc plus recherchés selon la cessation de recherche prise par le Directeur général de la police républicaine et notifiée à toutes les unités depuis quelques semaines déjà.

