Bénin: fin de cavale pour un trafiquant de faux billets à N’Dali

Belle prise pour les forces de l’ordre béninoises dans le septentrion. Les éléments du commissariat frontalier de Tchikandou ont mis hors d’état de nuire un présumé trafiquant de fausse monnaie après une traque intense.

Au total, 84 fausses coupures de 10 000 FCFA, représentant une valeur faciale de 840 000 FCFA, ont été retirées de la circulation.

​L’affaire a débuté le vendredi 10 juillet 2026 à Ouénou, une localité de la commune de N’Dali. Surpris dans des circonstances suspectes, l’individu a tenté d’échapper aux forces de l’ordre en prenant la fuite. Dans sa course, le fugitif a abandonné derrière lui un premier butin : une liasse contenant 81 faux billets de 10 000 FCFA (soit 810 000 FCFA).

​Récupérés par les autorités locales de Ouénou, ces faux billets ont immédiatement été transmis au commissariat frontalier de Tchikandou pour l’ouverture d’une enquête approfondie.

​La cavale du suspect sera de courte durée. Grâce à une synergie d’action et une collaboration efficace entre les forces de police et les militaires basés à Nikki, l’homme a été localisé et interpellé. Lors de sa fouille corporelle, les agents ont découvert trois autres faux billets de 10 000 FCFA, portant la saisie totale à 84 billets.

​Placé en garde à vue, le mis en cause a tenté de brouiller les pistes. Lors de son audition, il a orienté les enquêteurs vers un prétendu réseau de faussaires qui serait dirigé par une femme vivant à Bembèrèkè. Toutefois, les investigations menées par la police dans cette commune se sont révélées infructueuses, ne permettant de confirmer ni l’identité de cette femme, ni l’existence dudit réseau.

​Présenté au procureur de la République près le tribunal de première instance de Parakou le mardi 14 juillet 2026, le suspect a été placé sous mandat de dépôt. Il séjourne désormais en prison en attendant l’ouverture de son procès.

​L’appel à la vigilance du commissaire

​À la suite de cette interpellation, le commissaire frontalier de Tchikandou, Jaurès Tonato, a exhorté la population à la plus grande prudence. Il invite les citoyens à systématiquement vérifier les éléments de sécurité des coupures qu’ils reçoivent, notamment le fil de sécurité et le relief tactile des billets, afin de faire barrage à la propagation de la fausse monnaie dans la région.

« Redoublez de vigilance lors de vos transactions financières. », à t-il insisté.