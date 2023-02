Bénin: Expérience Tébé affirme être au commande du MPL jusqu’au prochain congrès

Le président du parti mouvement populaire de libération est sorti victorieux de la crise qui a secoué le parti au lendemain des élections législatives. Il affirme détenir la manette jusqu’au prochain congrès du parti.

Reçu lundi 6 Février 2023 sur l’émission 5/7 Matin de l’ORTB, Expérience Tébé, président du parti mouvement populaire de libération est revenu sur la tentative de certains de ces camarades qui ont créé une crise interne au parti dans le but de le destituer de son poste de président.

Sorti plus solide de cette crise, Expérience Tèbè sort de son mutisme à la faveur de l’émission 5/7 de l’ORTB du lundi 06 février 2023 pour rappeler aux frondeurs qu’il reste et demeure le président du parti jusqu’au prochain congrès.

« Aujourd’hui, l’environnement est très réglementé et il n’est plus possible de faire des putschs en dehors du cadre réglementaire et statutaire des organisations politiques. Il y a des instances qui installent les dirigeants et qui également, les renouvellent« , lance-t-il à l’endroit des frondeurs

A croire Expérience Tébé, il ne suffira pas de susciter une crise pour le faire partir de la présidence du parti. Pour lui, seul le congrès décide du renouvellement du bureau et à ce titre, il demeure le président du parti mouvement populaire de libération jusqu’à la tenue du prochain congrès du parti.

Faut-il le rappeler, les frondeurs reprochent à Expérience Tébé sa gestion solitaire du parti et l’utilisation non transparente des ressources du parti lors des élections législatives passées.